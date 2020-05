1 Maja. Pochody w latach 30-tych i w czasach PRL na zdjęciach z Narodowego Archiwum Cyfrowego [ZDJĘCIA]

Nagraj teledysk z Pidżamą Porno!

Jesteś fanem Pidżamy Porno? Weź udział w nagraniu teledysku w czasach kwarantanny do piosenki "Tu trzeba krzyczeć", jednej z najważniejszych piosenek na płycie "Sprzedawca jutra". Zaśpiewaj, zagraj albo nagraj swój krzyk! Masz na to czas do poniedziałku, 4 maja.