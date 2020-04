10 rocznica katastrofy smoleńskiej. Byliśmy wtedy z wami w Pile, Warszawie i w Krakowie [ZDJĘCIA]

Pierwsza msza żałobna odbyła się w Kościele Garnizonowym. Mimo, iż informacja o niej nie dotarła do wszystkich, kościół był pełen.Niezwykle przejmujące kazanie wygłosił ks. Tomasz Wola, proboszcz parafii ewangelickiej w Pile. "

Oni jechali, by pamiętać i od dzisiaj będą pamiętani. Od dziś Katyń zmienia z pewnością znaczenie dla każdego z nas. W naszej świadomości Katyń staje się czymś innym. To inny Katyń. Dzisiaj zupełnie inaczej będą brzmiały głosy lasów Ostaszkowa, Katynia, Starobielska..."

Warszawa, 12 kwietnia 2010 r.

Poniedziałek. 12 kwietnia. Warszawa. Krakowskie Przedmieście. Na zegarze jest już prawie 22., ale tego wieczoru nikomu nie śpieszy się do domu. Tam w Pałacu jest już trumna z ciałem prezydenta. Z białym zniczem w ręku kupionym na ulicy za 3 złote wchodzę w kilkutysięczny tłum. To zupełnie inny tłum, niż ten, który znam z "naszego dnia powszedniego". Tutaj nikt nie używa łokci, żeby dostać się jak najbliżej barierek, tutaj każdy robi ci miejsce. Zapalony już znicz podaję harcerce. To ona ustawi go wśród setek innych zniczy. Z telebimu zawieszonego na ścianie Pałacu patrzy na mnie twarz prezydenta. Jutro przywiozą tu trumnę z ciałem Marii Kaczyńskiej.