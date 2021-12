100-latek z Piły. Zdradza sposób na długowieczność

Szacuje się, że na świecie żyje ok. 455 tys. stulatków. Do tego szczęśliwego grona dołączył także mieszkaniec Piły - Kazimierz Kowalów. 1 grudnia skończył 100 lat! W dobrym zdrowiu i jeszcze lepszym humorze przyjmował gości.

Pan Kazimierz pochodzi z okolic Lwowa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. W czasie okupacji - jak czytamy na stronie miasta - został wywieziony na roboty do Niemiec, by po wyzwoleniu w 1945 roku służyć w Polskich Oddziałach Wartowniczych.

- Do Piły przyjechał w 1946 roku i mieszka w naszym mieście do dzisiaj. Jak wspomina, Piłę zastał kompletnie zniszczoną i ogarniętą gorączką wysiedleń ludności niemieckiej. Pan Kazimierz, który podjął pracę w handlu i znał bardzo dobrze język niemiecki, pomagał wysiedlanym Niemcom, którzy często się do niego zwracali. Robił to, bo jak uzasadnia w mieście panowała atmosfera odwetu, a on - choć doznał krzywd w czasie okupacji i pobytu na robotach - nigdy nie uznawał zasady odpowiedzialności zbiorowej.