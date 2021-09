100-lecie Wiktorówka. To były urodziny z pompą!

Od stu lat na mapie powiatu pilskiego, w gminie Łobżenica, widnieje wieś o nazwie Wiktorówko. Jest ona bardzo urokliwa i malownicza. Choć nie duża to ma m.in. własną szkołę i straż pożarną. - Jest tu wszystko, czego potrzeba człowiekowi do szczęścia - mówią jej mieszkańcy, którzy - niedzielę 12 września - obchodzili jubileusz istnienia wsi.

Wiktorówko powstało w 1921 roku z połączenia dwóch miejscowości: Łochocin i Wiktorowo. Z biegiem lat rozwija się i staje coraz piękniejsze, co jest zasługą jego mieszkańców na czele z sołtysem Franciszkiem Kapeją.

W niedzielę uczczono 100-lecie istnienia miejscowości. Najpierw odbyły się uroczystości kościelne, którym przewodzili księża: Piotr Lipski, Janusz Jezusek oraz Piotr Pieniążek.

Następnie, poświęcono czas na odkrycie nieco zakurzonych kart historii m.in. na temat powstania wsi.

- W 1888 roku wymienia się Wiktorowo i Łochocin jeszcze jako odrębne wsie wchodzące w skład parafii łobżenickiej. Potwierdza to mapa z przełomu XIX i XX wieku. Separacja gruntów dała impuls do nowej urbanizacji wsi, w wyniku której Wiktorowo wchłonęło Łochocin i powstało Wiktorówko. Rzutuje to na dzisiejszy wygląd wsi, która rozciągnięta jest wzdłuż drogi na odcinku 6 kilometrów - mówił sołtys.