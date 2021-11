1125, The Creepshow, Authority Zero, Dezerter, Moskwa i inni w obiektywie Grzegorza Buśko [ZDJĘCIA] Agnieszka Świderska

Więcej niż muzyka. I więcej niż zdjęcia. W koncertowym obiektywie Grzegorza Buśko znalazło się kilkadziesiąt koncertów ze złotowskiego Generatora, z Mayovki i z pilskich scen. Przełożył na zdjęcia to, co niemożliwe, czyli muzykę. Przeglądając je słyszy się w tle 1125, The Creepshow, The Analogs, Ignite, Dezerter, Agnostic Front, Moskwa, Battery, Big Cyc, DUB FX, Sabotaż 71, Alians, All for Nothing, Strachy na Lachy, Authority Zero, Satanic Surfers, Cookie Break, Farben Lehre, Little Boy, The Casualties, House of Death i H2O. Żeby tak opowiedzieć muzykę, trzeba jak autor tych zdjęć być z nią od lat.