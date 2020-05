150 tys. pszczół zamieszkało na dachu VIVO! Piła!

Pszczoły - te małe i niepozorne owady, przyczyniają się do powstawania 1/3 żywności spożywanej przez ludzkość. To dzięki nim kwitną m.in. jabłonie, wiśnie, ziemniaki, a nawet orzechy. Niestety z roku na roku na całym świecie masowo giną. To skutek uboczny stosowania pestycydów, które chronią uprawy przed szkodnikami, zatruwając przy tym nektar. Aby ratować te pożyteczne owady na całym świecie powstają hodowle pszczół miodnych na dachach, gdzie zapewnia się im warunki do przetrwania. Ule zainstalowano nawet na dachu niemieckiego Bundestagu czy opery paryskiej. Również w Pile, na dachu VIVO!, w 3 ulach zamieszkało 150 tysięcy owadów z najłagodniejszych rodzin pszczelich. Ich ilość może jeszcze wzrosnąć o 20%.

- Rola pszczół jest nieoceniona, dlatego zdecydowaliśmy się na założenie miejskiej pasieki, która korzystnie wpłynie na zapylanie kwiatów i roślin w naszym mieście. Z niecierpliwością czekamy również na pierwsze zbiory naszego miodu. Planujemy konkursy także podczas których będzie można zdobyć słoiczki VIVO! Miodzio. - mówi Magdalena Drzewiecka, Center Manager VIVO! Piła.