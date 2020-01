200 lalek Marzeny Górskiej. Każda lalka to inna historia

W sentymentalną podróż do świata dzieciństwa współczesnych dziadków organizatorzy zapraszają do końca ferii, czyli do 7. lutego. Wystawa czynna jest codziennie, oprócz sobót i niedziel, od godz. 8:00 do 15:30 w budynku Działu Animacji Kultury BPiCK przy ul. Broniewskiego 7 w Trzciance.

Oprócz tradycyjnych "przytulanek" na wystawie obejrzeć można zabawki te znane i mniej znane współczesnej młodzieży. Bardziej wytrawni obserwatorzy wypatrzą również np. urządzenia, które ponad 50 lat temu były pierwowzorami dzisiejszych lokówek. Każda lalka to historia. Niektóre z nich mają prawdziwe, ludzkie włosy, inne są wykonane z materiałów łatwopalnych, a jeszcze inne mówią do słuchacza ludzkim głosem.

Wystawa wzbogacona jest również w zdjęcia rodzinne autorki z wczesnego dzieciństwa.

Marek Joachimiak