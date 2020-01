28. Finał WOŚP w Pile i w regionie. Na licytacjach m.in. piłka z autografem Cristiano Ronaldo. Sprawdź orkiestrowy rozkład jazdy!

Zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji - to cel tegorocznego 28. już Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się pod hasłem “Wiatr w żagle”.

W Pile tradycyjnie już rozpocznie się o godz. 10.00 na stadionie na Żeromskiego biegiem “Pobij dystans z sercem” organizowanym przez Sztab WOŚP przy Szkole Podstawowej nr 11. W czasie biegu odbędzie się licytacja orkiestrowych gadżetów, a wpisowe w całości będzie przeznaczone na konto WOŚP. Na liście startowej jest prawie 1000 biegaczy. Dalszy ciąg licytacji w hali MOSiR, a wylicytować będzie można m.in. godzinny przejazd motocyklem od KTM Husaria.

W sztabie WOŚP w Regionalnym Centrum Kultury Orkiestra będzie grała na całego od godziny 14.30, kiedy to na Placu Staszica rozpoczną się strażackie pokazy przygotowane przez OSP Piła. O godzinie 15.00. ruszają koncerty i pokazy taneczne, a na scenie w sali widowiskowej RCK będzie można zobaczyć i usłyszeć m.in. Agnieszkę Fertałę, Magdalenę i Krzysztofa Suchetę, Studio Piosenki Esti, Szafirki, Akademię Tańca Pasja i BeeZone, Trio Ladies i Seniority. Będą też orkiestrowe aukcje, na których będzie można wylicytować m.in. piłkę z autografem Cristiano Ronaldo - cena wywoławcza to 3 tys. złotych. O godz. 20.00 na Placu Staszica rozbłyśnie światełko do nieba.