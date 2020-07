30. Półmaraton Signify Piła jednak pobiegnie. Jest nowy termin! [ZAPISY]

Znalazł się wykonawca na aleję Niepodległości. Co jeszcze na drogach?

Złotowska firma wygrała przetarg na przebudowę alei Niepodległości na odcinku od alei Wyzwolenia do alei Koszalińskiej. To już kolejny, trzeci i przedostatni już etap tej inwestycji. Co jeszcze słychać na drogach?