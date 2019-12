43. Salon Pilski Art 2019. Już w piątek w Galerii BWAiUP wernisaż wystawy [LISTA ARTYSTÓW]

Wśród debiutantów Pilskiego Salonu będzie Alina Kluza, która zajmuje się malarstwem i rzeźbą Fot. Agnieszka Świderska

W piątkowy wieczór, 3 stycznia, odbędzie się wernisaż wystawy 43 Pilski Salon Art 2019. To najważniejszy w roku przegląd twórczości artystów pilskiego środowiska. W tym roku zobaczymy na wystawie prace 42 artystów, w tym po raz pierwszy Ewy Gosieckiej-Borowieckiej, Aliny Kluzy i Wiktorii Łuszczewskiej. Wernisaż o godzinie 18.00. Uświetni go mini recital - Sebastian Czaja - skrzypce i Aleksander Kistowski - fortepian. Wystawa będzie otwarta do 2 lutego.