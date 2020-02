45-latek wpadł z 800 porcjami narkotyków. Gdzie to trzymał?

Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Pile ustalili, że jeden z mieszkańców Piły może być w posiadaniu narkotyków. W związku z tym doprecyzowali szczegóły i weszli na ustaloną wcześniej posesję. Na miejscu zastali mężczyznę, który wizytą funkcjonariuszy był zupełnie zaskoczony.

- Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych policjanci znaleźli narkotyki ukryte w słoiku oraz w pudełkach. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 800 porcji narkotyków w postaci amfetaminy i marihuany - mówi podkom. Żaneta Kowalska z KPP w Pile.

Właściciel nielegalnego towaru został natychmiast zatrzymany i trafili do policyjnego aresztu. Zatrzymany to 45-letni mieszkaniec Piły. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.