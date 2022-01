48-latek wpadł w ręce pilskich policjantów. Zgubiły go alkohol i zbyt szybka jazda

Policjanci pilskiej drogówki, którzy prowadzili działania w rejonie Drogi Krajowej nr 10 zatrzymali do kontroli pojazd marki Nissan Primera. Kierujący samochodem poruszał się z prędkością ponad 120 km/h na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70km/h. Dodatkowo wykonywał manewr wyprzedzania w miejscu do tego niedozwolonym. Podczas prowadzonej kontroli funkcjonariusze sprawdzili także stan trzeźwości mężczyzny. Badanie alkomatem wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.

- 48-letni mieszkaniec powiatu chodzieskiego był świadomy popełnienia dwóch wykroczeń drogowych i przyjął mandat karny, który zgodnie z nowym taryfikatorem wyniósł 2500 złotych. Funkcjonariusze zatrzymali również prawo jazdy mężczyzny. W związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości mężczyzna będzie również odpowiadać za popełnienie przestępstwa, które zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów aż do 15 lat oraz kara pieniężną sięgającą kwoty nawet 60 tysięcy złotych - mówi st. sierż. Wojciech Zeszot, rzecznik prasowy KPP w Pile.