A to ciekawe: W Pilskim Muzeum Wojskowym mamy drugiego Tygryska!

- Mamy drugiego Tygryska! - zaskakującą informacją podzielił się z nami dyrektor Pilskiego Muzeum Wojskowego Przemysław Olszyński. Ta historia jest bardzo ciekawa i dostarcza kolejnego powodu do odwiedzenia muzeum.

- Kilka dni temu dostaliśmy informację od jednego z naszych sympatyków, że na lotniczym forum pojawiły się fotografie osłony laminatowej przedniej części kadłuba samolotu TS-11 Iskra z pilskim tygryskiem! Właściciel szukał na forum informacji o pochodzeniu osłony, po opublikowaniu fotografii jego Messenger dosłownie się „zagotował” od odpowiedzi. Udało się nam nawiązać kontakt z posiadaczem osłony, okazał się nim Pan Marcin Semrau, muzyk z Szamocina, który znalazł ją na złomie. Zachował osłonę ze względu na szachownicę, której jak mówi „należy się szacunek” oraz tygryska, ponieważ jego córka bardzo lubi tygryski. W niedziele Pan Marcin wraz z rodziną oraz małą Emilką odwiedzili nasze muzeum, przywieźli ze sobą osłonę. Doszło do ciekawego spotkania dwóch tygrysków, Pan Marcin wraz z Emilką podjęli decyzję o pozostawieniu osłony w ramach depozytu na naszej wystawie stałej, która dokumentuje ponad 100. letnią historię pilskiego lotniska. Jest to dla nas bardzo ważna pamiątka, ponieważ tygryski były namalowane tylko na 3 samolotach typu Iskra, ten pochodzi z samolotu o numerze bocznym 905. Samolot o numerze seryjnym 2H-0905 wyprodukowano w 1972 roku, do pilskiego 6 PLMB zostaje przydzielony po raz pierwszy 26.11.1984r. do 29.11.1984r. następnie w okresie 19.05.1992r. do 28.03.1994r. W grudniu 1997r. trafia do Indyjskich Sił Powietrznych. Mamy nadzieję, że w przyszłości tygrysek zostanie z nami na zawsze, jak mamy osłonę to teraz trzeba odnaleźć resztę samolotu w Indiach J. Nadal poszukujemy informacji na jego temat - relacjonuje dyrektor Przemysław Olszyński.