Adam Pietrzak i jego Bajkowa Piła: Bardzo lubię przeglądać swoje zdjęcia. Każdego wieczoru towarzyszą mi wtedy niesamowite wspomnienia

Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że jestem jedną z osób, których pasja została zauważona. Pozwolę sobie zacząć od początku. Otóż odkąd pamiętam, to od najmłodszych lat byłem ciekawy świata. W dzieciństwie pasjonowały mnie podróże, które niosą ze sobą wiele wspomnień. Jak wiemy wspomnienia są ulotne, a ja usilnie szukałem sposobu, aby zostały one ze mną jak najdłużej! To był pierwszy sygnał do tego, aby zamrażać chwile. Pamiętam, że dostałem od mamy aparat cyfrowy, który pozwolił mi wykonać pierwsze fotki.

W to, co robię władam całe moje serce, a najbardziej cieszę się, że mam wspaniałych odbiorców, którzy chcą oglądać moje zdjęcia. Teraz już nie wyobrażam sobie życia bez drona, czy aparatu. Fotografia wymusza na mnie zupełnie inne spojrzenie na świat. Pozwala zauważyć otaczające nas piękno, które wcześniej mi umykało. Dzięki temu, że posiadam zaawansowane technologicznie drony, mogę wykonać precyzyjne ujęcia z powietrza. Zawsze kiedy planowany jest jakiś wyjazd, to od razu pojawia się myśl, „Co ja tam będę mógł sfotografować”. Kocham, to co robię i każdego dnia dawkuje w odpowiedniej ilości, a wszystko po to, by delektować się każdym nowym kadrem.