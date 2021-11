Adwent. Parafia św. Antoniego zaprasza na msze o brzasku i na roraty [ZDJĘCIA]

Adwentowe msze o brzasku będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 6.45. Warto zabrać ze sobą lampiony lub świece. Podobnie na msze św. roratnie, które są odprawiane codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30.

- Msza po ciemku przy świetle świec to nie efekt niezapłaconych rachunków albo awarii prądu. To właściwy klimat św. mszy roratnich, które odbywają się w Adwencie. Lampion lub świeca wskazane. Naprawdę będzie ciemno i to przez całą mszę