Aeroklub Ziemi Pilskiej ma w swojej ofercie nowy samolot. Jaki?

Aeroklub Ziemi Pilskiej podzielił się dziś świetną informacją. Mianowicie, dysponuje nowym samolotem, który jest już na pilskim lotnisku i zostanie włączony do oferty klubu.

Jest to nowoczesny samolot Tecnam P2008JC Mk II.

- Dzięki umowie zawartej pomiędzy właścicielem tej maszyny a Aeroklubem Ziemi Pilskiej samolot wchodzi do oferty (i cennika) AZP. Możliwość szkolenia się i doskonalenia umiejętności lotniczych na tym bardzo nowoczesnym, świetnie wyposażonym i ekonomicznym samolocie stwarza dla nas okazję do wejścia w XXI wiek General Aviation. Tecnam „MGT” odciąży nieco klubową Cesnę 152 „APT” oferując jednocześnie znaczne rozszerzenie możliwości szkoleniowych. Dzięki wyposażeniu w najnowszą awionikę firmy Garmin m.in G3X, GMA345, GNC225A , GTX335, ELT406, MD302, przystosowaniu do lotów NVFR i napędowi Rotax 912 S2 zarówno na Mogas jak i Avgas będziemy mogli zacząć planować naprawdę ciekawe loty... - czytamy na facebookowym profilu Aeroklubu Ziemi Pilskiej.