Akcja #szczepiMYgminy w gminie Wysoka. Rozmowa z burmistrzem Arturem Kłyszem

Dać zaszczepić się przeciwko koronawirusowi czy nie? To pytanie wciąż nurtuje miliony ludzi. Co chciałby Pan powiedzieć tym niezdecydowanym?

Każda ingerencja w ludzkie ciało to wielka niewiadoma. Często rozważamy, czy poddać się np. operacji lub jakiemuś zabiegowi. Kalkulujemy potencjalne zagrożenia i profity. Tak jest również w przypadku nowej szczepionki. Boimy się nieznanego, nie ufamy, obserwujemy otoczenie, tych zaszczepionych i niezaszczepionych. Słuchamy ekspertów, konferencji WHO i cały czas analizujemy. W przypadku koronawirusa dochodzi jeszcze jeden czynnik - rodzina i najbliżsi nam ludzie, na których nam zależy i których nie chcemy skrzywdzić zarażając ich poprzez swoją nieodpowiedzialność. Odpowiedź jest prosta - co stawiasz na szali: tylko siebie, czy siebie i innych.

Czy Pana trzeba było przekonywać do przyjęcia szczepionki?

Nie trzeba mnie było przekonywać. Po prostu wiedziałem, że nie zamknę się w szklanej kuli i mam zbyt dużo kontaktu z różnymi ludźmi, żeby nie przynieść tego do domu. Żałuję tylko, że nie zdążyłem przed przechorowaniem, bo powaliło mnie na całe 2 tygodnie, a i rekonwalescencja też trochę trwała, zanim odzyskałem pełnię sił. Ale i tak bardziej martwiłem się o domowników, niż o siebie. To był trudny czas.