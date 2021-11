Akcja "Znicz 2021". W kraju setki wypadków, w powiecie pilskim setki wykroczeń

Od piątku, 28 października, na drogach w całym kraju trwa policyjna akcja "Znicz 2021". Dla kierowców oznacza to więcej patroli na drogach i więcej kontroli; dla wszystkich - więcej bezpieczeństwa. Niestety, nawet gdyby policja rzuciła do tej akcji wszystkie swoje siły, i tak nie byłaby w stanie zapobiec tragediom na drodze. Tylko od piątku na drogach w całym kraju doszło do 288 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 345 zostało rannych. To oznacza niemal 100 wypadków dziennie. Najczęstszą przyczyną była brawura, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze wymuszanie i nieustąpienie pierwszeństwa.

Bezpiecznie pod tym względem było w powiecie pilskim, gdzie policja odnotowała tylko jedną kolizję. Sprawcą był 27-letni gminy Wyrzysk, który dachował po pijanemu. Miał we krwi ponad 1,5 promila alkoholu.