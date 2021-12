ALDI otwiera drugi sklep w Pile. Będą promocje

W piątek 10 grudnia o godzinie 6 swoje progi dla klientów otworzy drugi sklep ALDI w Pile, który zlokalizowany jest przy ul. Zesłańców Sybiru 5a. Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje sięgające nawet do 50 procent. Ponadto w dniu otwarcia pojawi się foodtruck z poczęstunkiem i rozdane zostaną torby z produktami marek własnych ALDI.

Sieć zadbała o udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

- ALDI konsekwentnie rozwija się, otwierając nowe sklepy. Dziś już jesteśmy obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć kampanię telewizyjną, która jest kolejnym krokiem wzmacniającym rozpoznawalność marki w Polsce. Nasza kampania w sposób naturalny rozwija to, co jako marka przekazujemy już od kilku lat: bardzo dobre (międzynarodowe i lokalne) produkty wysokiej jakości, mają w ALDI to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, w myśl hasła Raz ALDI zawsze ALDI. To „coś” sprawia, że w naszych sklepach jest wygodniej i taniej. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Pile, znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów.”– tłumaczy Dariusz Kujaczyński, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.