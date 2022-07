"Alicja w Krainie Czarów", czy "Miłość ci wszystko wybaczy"? Taki wybór był w miniony weekend

Cóż to był za weekend! Trzcianeckie Centrum Integracji Społecznej odwiedziły dwie wyjątkowe grupy teatralne. W sobotę odbył się spektakl Teatru Pana O., który młodszą widownię przeniósł do świata „Alicji w Krainie Czarów”. Zabawny program animacyjny spowodował uśmiechów co nie miara! Dzieci mogły zmierzyć się z przeszkodami króliczej nory, być gośćmi na herbatce u szalonego Kapelusznika, czy spotkać wcale nie tak groźną Królową Kier.

W niedzielę zaś trzcianecka widownia miała okazję przenieść się do czasów przedwojennej Warszawy dzięki spektaklowi „Miłość Ci wszystko wybaczy – Gwiazdy Franciszka Fiszera”. Cóż to był za performance! Piosenki, tańce, iluzja, kabaret i sceniczne swawole. Podczas spektaklu widownia świetnie bawiła się przy takich przebojach jak: „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Już taki jestem zimny drań”, czy tytułowa „Miłość Ci wszystko wybaczy”. To było prawdziwe show.