Altvater Piła otrzymał wyróżnienie w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce” !

Od lat samorząd województwa wielkopolskiego nagradza podmioty stosujące najbardziej efektywne sposoby selektywnej zbiórki, promujące nowe rozwiązania w tym zakresie oraz prowadzące edukację ekologiczną.

- Nagroda „Aktywni w Wielkopolsce” to potwierdzenie, że realizowane przez nas działania edukacyjne i społeczne, a było ich w 2021 roku ponad 30, są dostrzegane na zewnątrz - mówi dyrektor generalny Altvater Piła Tomasz Bielański, który nagrodę odebrał z rąk marszałka Jacka Bogusławskiego. - Ta płaszczyzna działalności Altvatera jest równie ważna, co odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wyróżnienie będzie dla nas motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców. Wierzymy, że przez edukację ekologiczną jesteśmy w stanie pozytywnie wpłynąć na nawyki naszych mieszkańców, ograniczyć liczbę produkowanych przez nich odpadów i sprawić, że Wielkopolska będzie jeszcze lepszym miejscem do życia.