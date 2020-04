Andrzej Rojek. Zobacz niepublikowane dotąd zdjęcia z pogrzebu pilota!

Daniel Cichy: Energia artysty płynie z jego duszy! [GALERIA ZDJĘĆ]

Fotografia to sztuka, hobby, sposób na zarobek, a dla niektórych po prostu całe życie. Daniel Cichy od młodych lat chował się za obiektywem aparatu uwieczniając wszystko to, co go otaczało. Jego zdjęcia cieszą się bardzo dużą popularnością, są nietuzinkowe i zachwycają. Rozpoczyn...