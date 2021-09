Andrzej Stasiuk w Pile: nie jestem od heroizmu

Andrzej Stasiuk o swojej najnowszej książce. O “Przewozie”

Ile tego heroizmu? Bez przerwy heroizm i heroizm. Może trzeba na to z innej strony spojrzeć. Nie widziałem wojny. Nie brałem w niej udziału. Nie doświadczyłem jej. Trochę ją znam z opowieści prostych, zwykłych ludzi. Z opowieści mojej rodziny, która gdzieś z tych z stron, w których jest ten pejzaż i ta opowieść jest osadzona, pochodzi. Z opowieści matki, babek, dziadków, wujostwa. Ta wojna cały czas istniała. W opowieściach. W napomknięciach. W codzienności. W latach sześćdziesiątych, kiedy się urodziłem, jeszcze ten wojenny zapach się unosił. I tam nie było heroizmu. Najbardziej bohaterskim wyczynem mojego wujka było to, że przemycał spirytus na ruską stronę. I jak go gestapo złapało, to też go wykupili za spirytus. I to był najbardziej heroiczny czyn mojej rodziny. Ludzie w większości chcieli tę wojnę przetrwać. Przeczekać. O tym chciałem opowiedzieć. Nie ma tam wielkiej batalistyki. Jest jeden pistolet tak naprawdę. To jest bardzo kameralna opowieść, ale myślę, że w jakiś sensie ludzka.