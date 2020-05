Anna Stencel ponownie w siatkarskiej kadrze Polski!

To bardzo sympatyczna informacja dla kibiców pilskiego sportu: drugi raz z rzędu nominację do kadry polskich siatkarek otrzymała doskonale znana nad Gwdą Anna Stencel. W drużynie Jacka Nawrockiego Ania będzie jedną z osiemnastu zawodniczek, które już w czerwcu czeka trzytygodniowe zgrupowanie w Szczyrku. - Bardzo się cieszę z tej nominacji. To dla mnie kolejna szansa do pokazania się, ale i do podnoszenia sobie poprzeczki. Szkoda, że w tym roku odwołano wszystkie turnieje, ale mam nadzieję, że tegoroczne powołanie zaowocuje w przyszłości, kiedy zacznie się poważne granie.

Aniu, serdecznie gratulujemy!