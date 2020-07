Areszt za szantaż i amfetaminę. Sąd aresztował 39-latka

155 lat wrocławskiego ogrodu zoologicznego [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

W piątek (10 lipca) wrocławski ogród zoologiczny obchodzi swoje 155-lecie. Dziś jest to najstarszy i najbardziej znany ogród zoologiczny w Polsce. A licząc tylko te placówki, które działają do dzisiaj, mieści się on w pierwszej dwudziestce najstarszych na świecie! O jego historii...