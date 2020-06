Atrakcje turystyczne w Pile i okolicy. Zobacz, gdzie warto się wybrać

Atrakcje turystyczne w Pile. Do tych miejsc warto się wybrać. Dlaczego są takie wyjątkowe?

Pogoda sprzyja wyjazdom i wycieczkom krajoznawczym. Nie trzeba jechać wcale daleko, aby poczuć się jak na wakacjach i prawdziwie odpocząć. Atrakcji turystycznych w Pile i najbliższej okolicy jest pod dostatkiem. Wybraliśmy - według nas - te najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć! ATRAKCJE TURYSTYCZNE W PILE Najważniejsze atrakcje turystyczne w Pile to z pewnością stuletni Park Miejski im. S. Staszica i tramwaj wodny Gordalina, którego przystań znajduje się przy pięknym Parku na Wyspie, który także mieści się w ścisłej czołówce miejsc, w których warto się znaleźć. PARK MIEJSKI W centrum Piły znajduje się zabytkowy ponad stuletni Park Miejski, do którego prowadzi stara, kuta brama. Przy wejściu ustawiono białe, granitowe bloki symbolizujące przejście z jednego pięćsetlecia, do drugiego. W parku jest nowa fontanna oraz duży staw, a przy nim „altana miłości”, bo w niej sesję fotograficzną ma niemal każda pilska młoda para. W parku jesienią powstanie wiwarium, czyli miejsce dla jeleni Axis i pawi, w których zwierzęta będą żyły w warunkach przypominających naturalne.

GORDALINA To pilski tramwaj wodny, którym można wybrać się w krótsze lub dłuższe rejsy po rzece Gwdzie i podziwiać piękne krajobrazy. Gordalina zmieści na pokładzie 12 osób. Co najważniejsze, koszt takiej wycieczki naprawdę nie jest duży i mieści się w granicach zaledwie kilku złotych.

A tak wygląda Piła z pokładu Gordaliny.

Tak wygląda nasze miasto z pokładu tramwaju PARK NA WYSPIE W latach 1976-1978, na bagnistej wyspie pomiędzy dwoma ramionami Gwdy, założono nowy park o powierzchni około 10 ha. Dziś, nazywany „sercem Piły” Park na Wyspie na Gwdzie latem staje się centrum wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Organizowane są tu koncerty, festyny, imprezy sportowe, a także inscenizacje bitew historycznych. Plaża, palmy, nadmorski piasek, przystań kajakowa – to kolejna propozycja na wypoczynek na pilskiej Wyspie. Pilanie chętnie korzystają z plaży w okresie letnim, zażywając kąpieli słonecznych. Organizowane konkursy, zabawy przyciągają również dzieci. W 2020 roku na terenie Parku powstała jedna z najdłuższych w kraju kładek pieszo-rowerowych. Poza tym powstaje tu skateplaza, tor rolkowy, kalistenika, boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną oraz dwa boiska do siatkówki. Będzie też domknięty ring rowerowy.

TAK WYGLĄDAŁY PRACE NA WYSPIE W 2020 ROKU REZERWAT KUŹNIK Zdecydowanie najpiękniejsza atrakcja turystyczna Piły, o której część pilan nie ma nawet pojęcia. Tymczasem w Kuźniku można zakochać się o każdej porze roku. Także zimą. Rezerwat chroniony od 1959 roku, położony jest w północno-zachodniej części Piły, w obszarze przejściowym między Pojezierzem Pomorskim a Wielkopolską. Należy do najciekawszych i najcenniejszych przyrodniczo terenów z tego regionu.

Obszar rezerwatu to 96 ha. Podlega ochronie z uwagi na ciekawy krajobraz, utworzony przed wiekami w wyniku działalności lodowców. W jego skład wchodzą dwie rynny jezierne: jezioro Rudnickie, przez które przepływa rzeka Ruda i rynna Kuźnicka obejmująca niewielkie jeziora Kuźniczek oraz Mały i Duży Kuźnik. Między nimi znajduje się wzniesienie morenowe - Góra Cygańska, z której roztacza się rozległy widok zarówno na jezioro Rudnickie, jak i na Kuźnik.

JEZIORO PŁOTKI Leży na wschodnich obrzeżach Piły, ok. 3 km od rogatek miasta. Jego powierzchnia liczy ok. 31 hektarów, a średnia głębokość wynosi 10 metrów ( najgłębsze miejsca nawet 29 m). To główny ośrodek wypoczynkowy pilan. Jezioro otoczone jest lasami, ma też dużą piaszczystą plażę, z boiskami do siatkówki i strzeżone kąpieliska z nowymi pomostami. Nad jeziorem jest wypożyczalnia sprzętu wodnego i stoiska gastronomiczne. Płotki to doskonałe miejsce do nurkowania, a także raj dla wędkarzy.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE W PILE. NA PLAŻY JAK NAD MORZEM JEZIORO PIASZCZYSTE Usytuowane jest w granicach miasta, na południowy zachód od centrum Piły. Ma niespełna 6,5 ha, powierzchni, a jego średnia głębokość to 3,5 metra. Usytuowane jest również wśród lasów, ma zarówno piaszczystą jak i trawiastą plażę, na której znajdują się boiska do siatkówki. Posiada atrakcyjną bazę rekreacyjną, z kawiarnią oraz miejscem do grillowania. Latem odbywają się tu liczne koncerty. Ma strzeżone kąpielisko, można też wypożyczyć sprzęt wodny. AQUAPARK AQUAPARK W PILE

Aquapark to jedna z atrakcji turystycznych w Pile, która przyciąga wszystkich miłośników pływania i nie tylko. Można tu nie tylko korzystać z basenów, ale także na przykład nauczyć się jeździć na łyżwach i grać w sporty rakietowe. Organizowane są zajęcia fitness, dostępna jest siłownia i saunarium. Ponadto, organizowane są półkolonie. Aquapark ma już 10 lat.

PARK LINOWY Nie masz pomysłu na zaplanowanie dnia, chcesz poprawić kondycję, nabrać pewności siebie i przełamać lęk? Geopark linowy Piła-Płotki pozwoli dostosować się do indywidualnych potrzeb wszystkich miłośników aktywności ruchowej z mniejszą lub większą domieszką adrenaliny. Wszystko to we wspaniałej scenerii sosnowego lasu. PARK LINOWY - WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ TUTAJ KOLEJKA WĄSKOTOROWA W BIAŁOŚLIWIU Historia wąskotorówki sięga 1893 roku. Została zbudowana przez Niemców i służyła do przewozu buraków, cegieł i węgla. W 1993 roku przestała jeździć.

INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE W PILE SPŁYWY KAJAKOWE rzekami: Gwda, Rurzyca, Piława także stanowią ważne atrakcje turystyczne w Pile i okolicy.

DOLINA RURZYCY I SZLAK JANA PAWŁA II Subregion pilski znany jest z znakomitych rzek dla kajakarzy. Gwda, która na niektórych odcinkach ma charakter rzeki górskiej oraz malownicza Rurzyca są chwalne przez turystów z całego kraju. Wody Rurzycy są bardzo czyste, okolone rezerwatem przyrody. To rzeka doskonała do rodzinnych spływów kajakowych. Rurzyca to szlak o znaczeniu symbolicznym. Karol Wojtyła spędził tu swój ostatni urlop przed wyborem na papieża. Na pamiątkę postawiono w tym miejscu jego pierwszy na świecie pomnik. SZLAK WODNY GWDY Gwda jest atrakcyjnym szlakiem kajakowym, wiodącym przez malowniczy krajobrazowo i atrakcyjny historycznie teren. Niewątpliwą atrakcją jest pozycja przednia niemieckiej linii obronnej tzw. Wału Pomorskiego, która przebiega wzdłuż rzeki. Szlak podzielony jest na części. Część górna należy do szlaku kajakowego zwanego „Pętlą Szczecinecką”. Kolejny odcinek wiedzie wśród łąk i lasów prze Lędyczek, Jastrowie, Piłę i dopływa do Ujścia. Pokonanie całej trasy zajmuje 7-8 dni.

SZLAK WODNY PIŁAWY Szlak Piławy zaliczany jest do bardzo malowniczych i ciekawych krajobrazowo. Spływy kajakowe są na nim możliwe na całej długości. Na przebycie całego szlaku potrzeba ok. 6 dni. Rzeka o długości 82 km dzieli się na dwie części. W górnym biegu (wypływa z jeziora Komorze na Pojezierzu Drawskim) łączy kilka malowniczych jezior (Rakowo, Brody, Strzeszyn, Kocie, Pile), następnie zmienia kierunek i płynąc na południe wśród wielkich obszarów leśnych wpada do Gwdy w miejscowości Dobrzyca. TU ZNAJDZIECIE MAPĘ ZE SZLAKAMI ROWEROWYMI W POWIECIE PILSKIM ATRAKCJE TURYSTYCZNE W PILE TO TAKŻE ZABYTKI. OTO NAJWAŻNIEJSZE Z NICH Każdy mieszkaniec i turysta powinien wybrać się na przechadzkę szlakiem pilskich zabytków. Przetrwały do naszych czasów niektóre świątynie, wśród nich neogotycki kościół św. Stanisława Kostki z końca XIX w., neobarokowy kościół św. Rodziny na zachodnim brzegu Gwdy, a także niezwykle ciekawy pod względem architektonicznym kościół św. Antoniego z Padwy. Warto przespacerować się nielicznymi już dziś ulicami ze starą zabudową, aby przyjrzeć się kamienicom z przełomu XIX i XX stulecia. Obowiązkowo trzeba także odwiedzić dom Stanisława Staszica, w którym mieści się muzeum jego imienia.

Niezwykłymi atrakcjami turystyczni w okolicy Piły są także sanktuaria. Tam naprawdę można się wyciszyć. SANKTUARIUM W GÓRCE KLASZTORNEJ Górka Klasztorna to mała wieś w gminie Łobżenica, powiat pilski. Mieści się tutaj najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. To właśnie tutaj w 1079 roku jednemu z pasterzy miała ukazać się Matka Boska. Dziś sanktuarium w Górce Klasztornej znane jest z cudownego obrazu Matki Boskiej Góreckiej oraz studzienki z wodą, która po objawieniu nabrała cudownych właściwości. Co roku, przed Wielkanocą, odbywa się tu widowiskowe Misterium Męki Pańskiej. GÓRKA KLASZTORNA SANKTUARIUM W SKRZATUSZU

Sanktuarium maryjne w Skrzatuszu zbudowano w latach 1687-1694 jako wotum za odsiecz wiedeńską. W 1945 r. kościół został uratowany przez polskich robotników przymusowych przed wysadzeniem przez żołnierzy radzieckich...15 września 2019 roku sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu oficjalnie stało się bazyliką. To drugi po konkatedrze w Kołobrzegu kościół tej rangi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

