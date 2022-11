Bażant wbiegł na drogę. Auto uderzyło w drzewo. Zdarzenie na DW 190 Białośliwie - Szamocin

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia rozpoznano, że doszło do zderzenia samochodu osobowego z drzewem. W pojeździe podróżowały trzy osoby. Jednej z nich udzielono KPP do czasu przybycia ZRM. Ostatecznie żadna osoba podróżująca pojazdem nie została zabrana do szpitala. W początkowej fazie działań droga była zablokowana następnie wprowadzono ruch wahadłowy - relacjonują strażacy z OSP w Białośliwiu.