Będzie ciąg dalszy remontu Niepodległości. 270 tysięcy z Bydgoskiej trafi na projekt i doświetlenie

Pieniądze na przebudowę wykłada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale projekt wykonała gmina. I to właśnie według miejskiego projektu przy Mostach Królewskich nastąpi "dowiązanie" ścieżki rowerowej do drogi istniejącej już w obwodnicy śródmiejskiej. Oprócz nowej ścieżki rowerowej i chodnika powstanie także nowe przejście dla pieszych . Jedno z sześciu, które mają powstać na tym odcinku. Kolejne przejścia dla pieszych powstaną przy Wałeckiej i Żytniej. Nowością będzie również przejazd rowerowy na Różanej Drodze. Wszystkie przejścia będą doświetlone.

Remont nawierzchni, zatok i chodników. Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z przebudową (jedynie regulacja wysokościowa). Roboty wykończeniowe, w tym humusowanie oraz obsianie mieszankami traw. To wszystko będzie miał do zrobienia wykonawca kolejnego, trzeciego już etapu przebudowy alei Niepodległości. Chodzi o odcinek od Mostów Królewskich do alei Wyzwolenia.

- Roboty mają potrwać 134 dni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca roku powinniśmy już jechać zmodernizowaną, wyremontowaną aleją Niepodległości - mówi poseł Marcin Porzucek, od którego poprawki dwa lata temu zaczęła się przebudowa alei Niepodległości.

Kiedy ostatni, czwarty etap alei Niepodległości? Na wtorkowej sesji pilscy radni przegłosowali 140 tys. złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej odcinka od alei Wyzwolenia do skrzyżowania z krajową "dziesiątką". Wprowadzili także poprawkę do budżetu - 130 tys. złotych na doświetleniu nowych przejść na alei Niepodległości.

- To jedna z dróg, które nie tylko wymagają naprawy, ale są istotne wizerunkowo, ponieważ wiele osób wybiera aleję Niepodległości jako wjazd do miasta - to prezydent Piotr Głowski - Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących czwartego, ostatniego etapu. Gdyby udało się go zrealizować w tym roku, to cała aleja Niepodległości byłaby już nowa.

Już wiadomo, że w centrum zainteresowania przy czwartym etapie znajdzie się skrzyżowanie z ulicą Kazimierza Wielkiego. Wstępne propozycje miasta to rondo albo lewoskręt. Tymczasem pieniądze na projekt i na doświetlenie - łącznie 270 tys. złotych miasto przesunęło z puli przeznaczoną na Bydgoską, która znów nie miała szczęścia w kolejnym rozdaniu rządowego programu.