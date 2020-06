Bezpłatne testy na koronawirusa także w Pile. Sprawdź jak, kiedy i gdzie!

Mobilny punkt badań na obecność koronawirusa Test & Go będzie czekał na chętnych od wtorku, 16 czerwca do czwartku, 18 czerwca w godzinach od 10.00 do 19.00. Kto może wykonać bezpłatny test na koronawirusa ? Każdy, kto zarejestruje się wcześniej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod numerem tel. (61) 65 68 075 (telefon czynny do godz. 16.00).

Przebadane osoby otrzymają dostęp do wyników online, a w przypadku pozytywnego wyniku testu zostaną również powiadomione telefonicznie przez Sanepid.

Piła będzie już kolejnym miastem w Wielkopolsce, w którym będzie działać mobilny punkty badań na obecność koronawirusa. Za organizację puktu odpowiadają żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- W siłach zbrojnych byliśmy pierwsi i uważam ze robimy to dobrze, po wielkopolsku. To ściśle zaplanowane działania. Realizujemy to zadanie jako narzędzie wojewody w walce z koronawirusem. Kolejne lokalizacje punktów Test&GO to północ Wielkopolski. Będziemy także wykonywać wymazy dla pracowników sezonowych. Do tej pory żołnierze podległej mi jednostki wykonali ponad 16 tys. wymazów. Zarówno metodą „drive thru” jak i wśród podopiecznych domów pomocy społecznej - mówi płk Rafał Miernik, dowódca wielkopolskich terytorialsów.