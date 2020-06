Bezrobocie w powiecie pilskim. Tak rynek pracy zmieniła pandemia!

Pandemia koronawirusa zmieniła wszystko. Odbiła się także na rynku pracy w powiecie pilskim. Jak on obecnie wygląda?

Od stycznia do maja tego roku Powiatowy Urząd Pracy w Pile posiadał 861 ofert pracy czyli o 363 mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

- Mniej było ofert składanych przez pracodawców, a część była wycofanych. Ponadto wpływ na ilość ofert pracy miało wstrzymanie finansowania aktywnych form wsparcia, co spowodowane było koniecznością zaangażowania środków finansowych na udzielenie pomocy przedsiębiorcom korzystających z instrumentów oferowanych przez Urząd w ramach Tarczy Antykryzysowej - mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile Ewa Dorna.

Od stycznia do maja tego roku pracę podjęło 607 osób, tj. o 240 mniej w stosunku do okresu od stycznia do kwietnia 2019 roku.

- Zaznaczyć należy, że w okresie pandemii w znacznym stopniu ograniczona była możliwość kierowania zarejestrowanych osób do zatrudnienia - podkreśla dyrektor Ewa Dorna. I dodaje: - Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, że do Urzędu nie wpłynęły żadne większe zgłoszenia zwolnień grupowych, ponieważ zwolnienia zgłosiły 3 firmy na łączną liczbę 6 osób, w tym 1 firma spoza powiatu pilskiego na 1 osobę zameldowaną w powiecie pilskim.