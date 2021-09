Bieg im. Tadeusza Zielińskiego w Trzciance. Kto zwyciężył bieg główny?

Na drugim miejscu uplasował się znany pilanom Mikołaj Czechowicz z PLKS Gwda Piła. Pokonał on bieg w 33 minuty i 30 sekund. Tuż za nim, z trzecim miejscem na podium, znalazł się Mariusz Dembowski z H + H Polska. Jego czas to 33 minuty i 38 sekund.

Bieg ukończyło 147 zawodników. Jako ostatni na metę przybiegł niezawodny Józef Wrona z Wielenia, który od długich lat związany jest z biegiem im. Tadeusza Zielińskiego. Ten mężczyzna udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Już jakiś czas temu skończył 80 lat i wciąż cieszy się dobrą formą. Ulice Trzcianki przemierzał z dużym sentymentem.

- To ja wciągnąłem Tadzia do klubu Energetyk Poznań. Potem on przeszedł do Olimpii i rozpoczął swoją wielką karierę - dawniej na naszych łamach opowiadał Józef Wrona.