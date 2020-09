Bieg Papieski ze Skrzatusza do Starej Łubianki pod koniec paździenika!

To bez wątpienia pozytywna wiadomość. Bieg Papieski był dla wielu osób synonimem początku aktywnego sezonu na świeżym powietrzu. Wraz z nim, w kwietniu, inaugurowano powiatowy cykl "Biegaj z nami". Po raz pierwszy bieg ze Skrzatusza do Starej Łubianki zorganizowano 4 kwietnia 2009 roku.

Tym razem, ze zrozumiałych przyczyn, impreza została przeniesiona na termin jesienny, zwykle kojarzony z Półmaratonem św. Huberta. Niemniej to Bieg Papieski ma dłuższą tradycję i cieszy się większą popularnością, nic więc dziwnego, że Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo postawiło właśnie na to wydarzenie.

Limit startujących wynosi 250 osób (łącznie dla biegaczy i osób uprawiających nordic walking). Koszt wpisowego to 40 zł, z czego jedna czwarta - zgodnie z sympatyczną tradycją - trafi na konto niepełnosprawnego dziecka, mieszkającego w gminie Szydłowo. Start do biegu głównego nastąpi 24 października, w samo południe.

Więcej informacji, wraz z możliwością zapisania się na bieg, można znaleźć na stronie www.biegamy.org.