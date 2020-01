Bieg Wilczym Tropem. Jeszcze dziś i jutro wpisowe tylko po 30 złotych

Trwają zapisy na piątą już edycję Biegu Wilczym Tropem Fot. Pilscy Patrioci

Jeszcze tylko dziś i jutro wpisowe na V pilski Bieg Tropem Wilczym wynosi 30 złotych. Od czwartku będzie to już 40 złotych. Bieg Główny odbędzie się na dystansie 1963 metrów. Dystans ma symbolizować rok 1963, kiedy to zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek. W tym roku organizatorzy przygotowali również do wyboru Bieg Dodatkowy na dystansie 5 km. Bieg Wilczym Tropem odbędzie się w niedzielę, 1 marca, nad jeziorem Piaszczystym i będzie częścią VIII Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych.