Biegi. Nad Jeziorem Piaszczystym w Pile odbyła się V edycja Biegu Tropem Wilczym. Zobaczcie cz. 1 zdjęć

BestDrive Mrotek mistrzem, drugi Sokół [ZDJĘCIA]

W tym sezonie w Pilskiej Lidze Futsalu nie zabrakło emocji, a trwały one do ostatnich minut rywalizacji na boisku. Stwierdzenie to dotyczy szczególnie Ekstraligi, w której o miejscu na podium zadecydowały dopiero kończące rozgrywki mecze