Biegi. Około 1300 osób zapisało się już na 30. Międzynarodowy Półmaraton Signify, który odbędzie się w Pile 6 września

W ramach tegorocznego półmaratonu zostaną rozegrane m.in. Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet w Półmaratonie. Ponadto odbędzie się Puchar Komendanta Policji, Otwarte Mistrzostwa Studentów i Nauczycieli Akademickich Uczelni oraz Otwarte Mistrzostwa Żołnierzy w Półmaratonie. W ubiegłym roku Półmaraton Signify ukończyło 2668 biegaczy. Rekordzistami trasy są: w kategorii mężczyzn Kenijczyk Daniel Muteti (1:02:11) oraz w kategorii kobiet Kenijka Stella Barsosio (1:11:09).

W chwili obecnej zarejestrowało się około 1300 osób, w tym blisko 400 kobiet. Pełnoprawnymi uczestnikami imprezy może czuć się ponad 1100 biegaczy, którzy opłacili pakiet startowy. Najwięcej jest zawodników z Poznania i Piły (ponad 100). Sporo uczestników zgłosiło się także z Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Krakowa, Lublina i Gniezna. W klasyfikacji powiatu pragnie znaleźć się blisko 100 biegaczy.

Każdy kto dokonana opłaty do 5 maja może liczyć na niższą, liczącą 60 złotych stawkę. Później wzrośnie ona do 75 złotych (do 7 lipca) oraz 95 złotych (do 27 sierpnia). Warto się więc pospieszyć.