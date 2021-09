Biegi. W najbliższy weekend biegacze z Piły i okolicy mogą przebierać w ofertach

W sobotę w Dobrzycy odbędzie się Charytatywny Bieg „Dzikie Przełaje”. Do pokonania będzie trasa o długości 8 km. Start i meta usytuowane są przy Starym Młynie w Dobrzycy. Początek biegu o godz. 10.00.

Tego samego dnia od godz. 13.00 na Stadionie Powiatowym przy Okrzei w Pile odbędą zmagania Ninja Wolf Race. Do pokonania będą tory przeszkód przystosowane dla dzieci i dorosłych, m. in. wspinanie po linie, bieg po krzywej ścianie. W programie wiele atrakcji, m. in. pokazy sztuk walki, dmuchane zamki itp.

Także w sobotę pilski MOSiR od godz. 14.00 zaprasza na Zespół Obiektów Górne na Festiwal Rekreacji „Aktywna Rodzina”. W programie m. in. bieg przełajowy na 1 km, prezentacja klubów sportowych, spinning rowerowy, wioślarz i atrakcje dla dzieci.

W niedzielę natomiast o godz. 9.39 na terenie nadleśnictwa Kaczory odbędzie się bieg leśnymi ścieżkami „Kryptonim Szare Szeregi” ku pamięci Młodych Bohaterów. Do pokonania dystanse: 1939 m i 9390 m. Start przy restauracji Stolarnia w Pile.