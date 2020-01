Biegnij, maszeruj, spaceruj, pojedź, popłyń! Zamień swoje kilometry na pomoc Filipowi. Wspólny cel to 8711 kilometrów

Pobiegnij, maszeruj, wsiądź na rower albo w kajak! Pomóż Filipowi Kaźmierczakowi przegonić guza. Dziś, w sobotę, 25 stycznia, wszystkie kilometry są dla niego. Za każde 10 kilometrów każdy z uczestników akcji "Biegniemy dla Filipa" wpłaca 10 złotych dla Filipa, za 20 km - 20 złotych. Wspólny cel to 8711 kilometrów czyli pokonanie z trasy z Piły do Tokio. To cel podróży, o której marzy Filip.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ? Biegamy, spacerujemy z kijami lub bez, jeździmy TYLKO 25.01.2020 r. (do godziny 23:59).

Każdy pokonany kilometr to 1 zł (lub więcej ) dla Filipa – jeżeli pokonasz 10 km wpłacasz 10 zł, 20 km – 20 zł

Wpłaty należy dokonać na Przeganiamy guza mózgu - Filiphttps://pomagam.pl/filip-kazmierczak

Ilość kilometrów oraz screena z wpłaty na pomagam.pl wyślij nam na e-maila: biegniemydlafilipa@wp.pl

Równolegle w tym wydarzeniu wrzuć zdjęcie z treningu z meldunkiem ilości pokonanych kilometrów - pamiętaj, Filip obejrzy każde zdjęcie – pozdrowienia dla Naszego Wojownika mile widziane

Wrzuć kilometry zaraz po biegu lub do godz. 12.00 dnia 26.01.2020 r.

Zachęcamy Was do organizowania się w zespoły (klubowe, rodzinne, klasowe). Będzie Wam raźniej i zwiększycie ilość pokonanych kilometrów.

Pamiętajcie o bezpieczeństwie – biegniecie, maszerujecie, spacerujecie, jeździcie na własną odpowiedzialność.

