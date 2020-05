Bił, aż zabił. Są zarzuty za śmierć 22-letniej pilanki. Osierociła 1,5-miesięczne niemowlę

Co dokładnie rozegrało się w sobotnie popołudnie w mieszkaniu na Swojskiej na Zielonej Dolinie? Ustala to już pilska prokuratura, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Znany jest finał: śmierć 22-letniej pilanki. Zginęła od ciosów zadanych jej pięścią przez partnera, 23-letniego Huberta K. To nie był jeden przypadkowy cios. Raczej długa seria ciosów. I to zadanych z dużą siłą. Brutalnie.

- Sekcja zwłok wykazała rozległe obrażenia głowy, w tym krwiaki i obrzęk mózgu, których następstwem była śmierć kobiety

- mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Hubert K. bił ją otwartą dłonią i pięścią. Kobieta kilkakrotnie upadła na posadzkę. Raz upadając uderzyła o rant fotela. Kiedy do mieszkania weszli strażacy - to oni pierwsi próbowali ją ratować, leżała na łóżku. Na pomoc było, niestety, za późno. W momencie interwencji strażaków, na których pod drzwiami mieszkania czekała zaniepokojona rodzina, 22-latka już nie żyła. Osierociła dwójkę małych dzieci, w tym 1,5-miesięczne niemowlę.

Hubert K. w momencie zatrzymania był pijany. Miał we krwi ponad 2 promile alkoholu. Dziś, w poniedziałek, usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy. Grozi mu od 5 lat pozbawienia wolności do dożywocia włącznie. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie.