Bogdan Trojanek i Terne Roma w Trzciance [ZDJĘCIA]

- To że śpiewam to jest dar od Boga, którym uwielbiam dzielić się z innymi. Przez śpiew jestem w stanie bardzo wiele ludziom przekazać - opowiadał muzyk.

Od najmłodszych lat razem ze swoim rodzeństwem (on był trzecim z kolei dzieckiem) poznawał, co znaczy praca. Pracował na różne sposoby - jednego dnia przy wykopkach ziemniaków, a innego zbierał rozsypany węgiel na torach kolejowych. Były też i takie dni, kiedy polerował i pokrywał cyną patelnie po to, żeby je później sprzedać.

- Jest takie przysłowie: ,,Co najedzony głodnemu będzie współczuł. No właśnie, nie będzie... „ Chyba, że wcześniej sam doświadczył głodu - tłumaczył Bogdan Trojanek.

Nie lubi stereotypów o swoim narodzie.

- Te opowieści o kurze, która zginęła po przejściu Cyganów, czy wróżce, która przekręciła rzeczywistość są chyba najbardziej powszechne. Na szczęście, nie są prawdziwe. Romowie nie są złodziejami i oszustami - zapewniał. - Jesteśmy życzliwi, a pomaganie to u nas rzecz normalna. Gdy jedna z kobiet idzie po zakupy to nie wynajmuje opiekunki do opieki nad dziećmi, bo wie, że któraś z innych Romek zrobi to za darmo.