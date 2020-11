Bojowy Star trafił do druhów z OSP Kawczyn [ZDJĘCIA]

W piątek 30 października w ramach współpracy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, na terenie jednostki OSP Biała została podpisana umowa przekazania wozu strażackiego pomiędzy gminą Trzcianka a gminą Drawsko.

- Star 200, który przez wiele lat służył druhom z Białej teraz trafi do strażaków ochotników z OSP Kawczyn - informuje Urząd Miasta i Gminy Trzcianka.

Przypomnijmy, że we wrześniu do Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej trafił nowy średni samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. Koszt nowego wozu strażackiego wyniósł 789 tys. 783 zł. Wkład Gminy Trzcianka to 429 tys. 783 zł.