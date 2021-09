Boks. Medale naszych zawodniczek w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska

XVI edycja Międzynarodowych Mistrzostw Śląska kobiet w boksie zgromadziła ponad 150 zawodniczek z 15 krajów z całego świata. Wśród nich w gronie juniorek znalazły się dwie pilanki reprezentujące Sporty Walki - Julianna Rutkowska i Oliwia Stolarczyk. Obie to zawodniczki z dużymi sukcesami. Walczą one obecnie o miejsce w składzie na zbliżające się mistrzostwa Europy i start w Gliwicach był jednym z głównych etapów przygotowań do tej imprezy.

Ostatecznie po prawie tygodniowych zmaganiach nasze zawodniczki wróciły do domów z dwoma medalami! Oliwia Stolarczyk po wygranych z reprezentantkami Norwegii i w finale pięściarką ze Szwecji zdobyła złoty medal w kategorii 66 kg. Natomiast Julianna Rutkowska po wygranych kolejno z zawodniczkami z Polski, Słowacji dopiero w finale uległa medalistce mistrzostw świata z Czech i ostatecznie zdobyła srebrny medal.

Wielkie brawa dla obu zawodniczek za świetną postawę w tak prestiżowym turnieju. Przypomnijmy, że tuż przed wakacjami obie nasze pięściarki zostały medalistkami Mistrzostw Polski Juniorek. Wtedy Julianna Rutkowska kończyła zawody ze złotym medalem, a Oliwia Stolarczyk ze srebrem krążki. Trzymamy kciuki za dziewczyny, aby ostatecznie otrzymały powołania do kadry na Mistrzostwa Europy i pokazały się w Czarnogórze z jak najlepszej strony!