Boks. Mikołaj Tobera ze Sportów Walki Piła nie ma problemu z treningami. Ma jednak inny kłopot

Mikołaj Tobera, zawodnik Sportów Walki Piła, to mistrz Polski seniorów w boksie sprzed dwóch lat. Sportowiec ten w obliczu epidemii znalazł sposób na szlifowanie formy.

- W moim przypadku są to treningi indywidualne z trenerem, którym jest mój ojciec – zdradza Mikołaj Tobera. - Unikamy skupisk ludzkich, ale możemy przebywać we dwójkę. Z tym więc problemu nie ma. Treningi odbywają się w naszej klubowej sali, kiedy nikt inny na niej nie przebywa. Można w niej wykonać pełen zakres przygotowań. Poza tym trenuję w terenie, wykonując różne ćwiczenia. Są to biegi, czy treningi siłowe.

Mikołaj Tobera ma inny problem. Podobnie jak inni sportowcy nie wie kiedy odbędą się przełożone zawody.

- Wszystkie imprezy sportowe są wstrzymane – mówi. - Największy dylemat jest z terminami, w których się one odbędą. Nie wiem na kiedy mam się przygotowywać.