Boks. Paweł Piotrowski z Sokoła Piła nie rozstał się z rękawicami i innym sprzętem bokserskim

Paweł Piotrowski z Sokoła Piła niedawno wznowił treningi po kilkuletniej przerwie. Jego pierwszy tegoroczny występ był udany. Później już nie miał okazji do sprawdzenia swojej formy w ringu.

Nasz pięściarz, mimo trudnych warunków, ciężko trenuje. Dysponuje potrzebnym do tego sprzętem.

- Przed zaostrzeniem rygorów starałem się sporo biegać, między innymi po lesie – zdradza Paweł Piotrowski. - Pokonywałem po 15 czy 20 kilometrów. Ale były także biegi pod górkę z dużą ilością powtórzeń. Aktualnie trenuję w domu. Mam różnego rodzaju rękawice, worek bokserski i skakankę. Robię sobie trening trwający trzy, cztery rundy. Używam także szczęki, żeby przygotować oddech do walki. Oczywiście odpadają w aktualnej sytuacji sparingi, które są dla nas niezwykle ważne, bo dają obycie w ringu. W zamian tego robię walkę z cieniem. Do tego dochodzi trening ogólnorozwojowy i rozciąganie, bo to w domu można zrobić.

