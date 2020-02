Boks. Udany powrót Pawła Piotrowskiego i sukcesy zawodników Sportów Walki Piła w „Bitwie o Poznań”

W imprezie tej po dłuższej przerwie zaprezentował się Paweł Piotrowski z Sokoła Piła. Stoczył on trzy zwycięskie pojedynki, co dało mu pierwsze miejsce w turnieju. Nasz pięściarz w ćwierćfinale wygrał z zawodnikiem KS Boxing Przeź-mierowo, w półfinale efektownie pokonał sąsiada zza wschodniej granicy, Rosjanina Pavela Bealieva ze Spartaka Moskwa, a w finale po zaciętym i prowadzonym w dużym tempie pojedynku zwyciężył Filipa Culepa z klubu Home of Champions.

W turnieju wystąpiło też sześcioro zawodników Sportów Walki Piła. Martyna Kaszczuk, Oliver Chudzik, Kacper Grill i Marcin Piejek zwyciężyli w swoich kategoriach. Rafał Gruszecki po dwóch wygranych walkach zakończył rywalizację na trzecim miejscu, nie wychodząc do półfinału z powodu kontuzji. Mikołaj Śramski po pierwszej wygranej walce ostatecznie turniej zakończył w ćwierćfinale.

Był to pierwszy występ naszych zawodników w tym roku. Kolejny już w najbliższą sobotę w Pile, kiedy w godz. 10.00 - 16.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Gastronomicznych odbędzie się już VII turniej im. Tadeusza Pietrzykowskiego. Wstęp jest bezpłatny.