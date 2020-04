Boks. WKS Sokół Piła włączył się do walki z epidemią, przekazując pieniądze na ten cel

Z Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”, do której należy WKS Sokół Piła, wpłynęło pismo z prośbą o włączenie się do walki z koronawirusem. Chodziło o to, aby część środków znajdujących się na subkoncie Fundacji przekazać na walkę z pandemią. Pilski klub bokserski tak uczynił.

- Zważywszy na to, iż działalność klubu jest zawieszona, odpadły nam opłaty takie jak wyjazdy, wynajęcie sali czy wynagrodzenie trenera – informuje Sławomir Nowicki, trener Sokoła Piła. - Postanowiliśmy włączyć się do akcji by jak najwcześniej pokonać wirusa i wznowić treningi. Przekazana darowizna zostanie wykorzystana na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu medycznego w szpitalach i placówkach medycznych. Pieniądze pochodzą z wpłat 1% podatku.

TREŚĆ PODZIĘKOWANIA

Witam,

Przekazana przez Państwa Klub darowizna w kwocie 519,57 zł zostanie wykorzystana na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla personelu medycznego w szpitalach i placówkach medycznych.

Dziękujemy za Państwa wielkie serca i życzymy zdrowia.

Pozdrawiamy

Zarząd i Zespół Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”