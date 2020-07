Bon turystyczny - co zrobić, aby móc z niego korzystać?

Jeszcze tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek. Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło 184 tys. wniosków o zwolnienie ze składek i zostały one zrealizowane w 90 proc., na kwotę 816 mln zł.