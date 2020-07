Bon turystyczny. Pierwsze płatności możliwe jeszcze w lipcu. Jak go wykorzystać?

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Nie jest uzależniony od dochodów.

Bon ma formę elektronicznego bonu ważnego do końca marca 2022 r. Będzie można go wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Można go otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Zostanie aktywowany po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Bon będzie do wykorzystania w Polsce. Katalog miejsc, które będą go honorować będzie można znaleźć na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej