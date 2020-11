Brak prądu w Pile. Gdzie 4.11 mogą być przerwy w dostawie prądu?

Piła. "Las energii" na czterech kółkach. W pilskich lasach jeździ elektryczne BMW i3

Kosztuje niecałe 155 tys. złotych, jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 170 KM, rozwija prędkość do 150 km/h, a na jednym ładowaniu może przejechać do minimum 150 km - to najważniejsze fakty o nowym elektrycznym nabytku Lasów Państwowych - BMW i3. Jeden z tych samochodów trafił do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.