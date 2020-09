Brak prądu w Pile. Gdzie 6.09 mogą być przerwy w dostawie prądu?

Święta w Szóstce i Jedenastce. Lotnisko na cenzurowanym. Rok 1989

Ceny (który to już raz?) rosły w lawinowym tempie, co odczuł również "Tygodnik". W ciągu ledwie kilku miesięcy jego cena wzrosła z 60 do 200 złotych! Otwarto wreszcie Szkołę Podstawową nr 11, a "Szóstka" otrzymała sztandar. Parowozy przeszły do historii, a grupa przeciwników pils...