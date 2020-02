Brexit i co dalej? Wielka Brytania występuje z UE. Jakie zmiany dla Polaków to oznacza? Wrócą wizy i kontrole celne?

Brexit jest już faktem. W nocy z piątku na sobotę, z 31 stycznia na 1 lutego, Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Przed zapanowaniem chaosu na Wyspach uchronić ma okres przejściowy. Potrwa jedenaście miesięcy. Co to oznacza dla Polaków?

To pierwszy taki przypadek w historii Unii Europejskiej. Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii Wspólnota zmniejszy się powierzchniowo o prawie 5,5 procent, straci niemal 13 procent ludności i drugą co do wielkości gospodarkę, która odpowiadała za 15 proc. unijnego Produktu Krajowego Brutto. Brexit. Do końca 2020 bez zmian. Podróżujemy na podstawie dowodu, bez wiz i kontroli celnych Przed chaosem na Wyspach i w państwach członkowskich uchronić ma tzw. okres przejściowy. Rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca 2020 roku. W tym czasie UE musi uregulować swoje przyszłe relacje z Wielką Brytanią. Do końca grudnia jednak dla Polaków na Wyspach nie zmienia się nic - wciąż mogą mieszkać, pracować i uczyć się na terenie Zjednoczonego Królestwa. Podobnie podróżujący. Nadal mogą latać do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.

– Następnie wszystko będzie zależało od tego, zwłaszcza w obszarze gospodarczym, jaki typ umowy uda nam się wynegocjować jako UE 27 – mówi minister ds. europejskich Konrad Szymański (na filmie).

Do końca 2020 roku nic nie zmieni się w kwestii limitów towarów, jakie mogą przewozić ze sobą podróżni czy kwestii podatku VAT i akcyzy. Na terenie Wysp nadal będzie honorowana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego i narodowe prawa jazdy, nie zmienią się także zasady roamingu w połączeniach telefonicznych. Jednakże obywatele wszystkich krajów członkowskich, w tym Polacy, którzy chcą pozostać na Wyspach po zakończeniu okresu przejściowego, muszą do czerwca 2021 roku złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Do końca minionego roku zrobiło to już ponad pół miliona rodaków. - W trakcie okresu przejściowego bez zmian pozostaną także zasady przekraczania granicy, pobytu oraz pracy obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce - potwierdza Jakub Dudziak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. - Osoby mieszkające w Polsce w trakcie okresu przejściowego i kontynuujące ten pobyt po jego zakończeniu, utrzymają swoje prawa dotyczące pobytu i nie będą musiały rejestrować się, aby je zabezpieczyć. Obowiązek rejestracji po zakończeniu okresu przejściowego będzie dotyczył tylko obywateli Wielkiej Brytanii będących pracownikami przygranicznymi – prowadzącymi działalność zarobkową w Polsce ale mieszkającymi w innym kraju - informuje.

Brexit. Co po 1 stycznia 2021? Wrócą wizy i kontrole celne? Polacy, którzy zdecydują się zostać w Wielkiej Brytanii, nie powinni napotkać większych problemów. Gorzej z tymi, którzy planowali po 2020 przyjechać na Wyspy do pracy lub na studia. Muszą liczyć się z ewentualnymi utrudnieniami, obostrzeniami, a nawet tym że może się nie udać. Większość pytań o to co będzie po 1 stycznia 2021 roku nadal bowiem pozostaje bez odpowiedzi. Udzieli je dopiero negocjonowane porozumienie regulujące między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem. Gdyby do niego nie doszło, konsekwencje mogą być podobne do "bezumownego brexitu", nazywanego również "twardym". A to w praktyce oznaczałoby m.in. powrót utrudnień w przekraczaniu granicy unijno-brytyjskiej sprzed 15 lat np. kontroli celnej. Brytyjczycy ogłosili, że po ewentualnym bezumownym brexicie, obywatele Unii nadal będą mogli podróżować do Wielkiej Brytanii bez wiz. Niemniej MSZ zaleca planującym w 2021 wyjazd na Wyspy - wyrobienie paszportów. Z kolei Brytyjczycy przylatujący do Polski bez wiz, będą mogli pozostać na terenie naszego kraju tylko do 90 dni.

Będą musieli także przechodzić przez specjalną kontrolę, podczas której zostaną zapytani m.in. o cel i plan pobytu oraz czy posiadają wystarczającą ilość pieniędzy na pobyt. Powróci także stemplowanie paszportów przy wjeździe i wyjeździe z Polski. W razie bezumownego brexitu na terenie Wielkiej Brytanii ważność straci Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, a operatorzy komórkowi będą mogli żądać wyższych stawek za usługi roamingu. Wielka Brytania zapowiada, że nie przedłuży okresu przejściowego. Jednocześnie dotychczasowe stanowisko rządu brytyjskiego wskazuje, że preferowaną formą współpracy będzie umowa o wolnym handlu.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa będą jednak mogli wymienić swoje dokumenty pobytowe wydane im jako obywatelom UE na dokumenty poświadczające ich prawa na bazie umowy o wystąpieniu lub uzyskać takie dokumenty pobytowe jeśli ich wcześniej nie posiadali. Planuje się, że dokumenty te będą wydawały urzędy wojewódzkie po zakończeniu okresu przejściowego. Obecnie nieco ponad 6,3 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. Najwięcej osób zarejestrowało swój pobyt w województwach: mazowieckim - 2,3 tys. osób, małopolskim - 960 os., dolnośląskim - 580 os., śląskim - 490 os. oraz pomorskim - 450 os. Informacje na temat m.in. praw pobytowych obywateli Wielkiej Brytanii w Polsce w związku z brexitem można znaleźć na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców – www.udsc.gov.pl/cudzoziemcy/brexit/ oraz Ministerstwa Rozwoju – www.brexit.gov.pl".